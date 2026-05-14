В Уфе пожар в строящемся кампусе полностью ликвидирован

В Уфе горение в строящемся кампусе полностью ликвидировано, сообщил председатель государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Напомним, пожар в строящемся здании на улице Заки Валиди начался около 17.30. На место оперативно прибыли все необходимые службы. Клубы черного дыма было видно издалека.
На месте работает дознаватель МЧС России, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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