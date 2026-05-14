В Уфе начался пожар на площадке строительства кампуса

В Уфе начался пожар на площадке строительства второй очереди кампуса. Клубы черного дыма видно издалека. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС Башкирии, горят стройматериалы. Информация о площади возгорания, причинах и пострадавших выясняется.

«На улице Заки Валиди в строящемся здании загорелся строительный мусор. Силы и средства находятся на месте. Организовано тушение пожара. Ситуацию держим на контроле», - сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.