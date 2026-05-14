В Уфе после визита к косметологу девушке пришлось доказывать, что она жива

Жительница Уфы обратилась к блогеру-косметологу за уколом ботокса, но мастер без её ведома ввела в межбровье полимолочную кислоту, которую нельзя использовать в этой зоне. Как сообщает «База», в результате у девушки остался шрам и начались постоянные головные боли.

Девушка добилась возбуждения уголовного дела, однако расследование затянулось: судмедэксперты сообщили, что определят тяжесть вреда здоровью только через 3-4 месяца. Ещё больше пострадавшую возмутило то, что в официальных документах её назвали «умершим лицом». Возможно, произошла техническая ошибка, но уфимка теперь сомневается и в профессионализме экспертов.

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