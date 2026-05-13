Появились подробности гибели малыша в районе Башкирии

В Дуванском районе Башкирии в одной из семей с ребенком произошел несчастный случай. Как информировал Башинформ, малыш, оставшись без присмотра, оказался в воде и утонул. В результате организованных поисков его тело без видимых телесных повреждений было обнаружено в реке на расстоянии около 7 км от места первоначального исчезновения ниже по течению.

«Башинформу» собственный источник в экстренных службах рассказал подробности случившегося.

«Семья с маленьким мальчиком отдыхала на берегу реки. Среди взрослых были бабушка и мама, а также другие дети со своими родными. В какой-то момент бабушка вместе с кем-то из компании уехала за удочками. Мама, решив, что её ребёнок отправился вместе с бабушкой, села в машину. Однако позже выяснилось, что мальчик остался на берегу. Осознав ошибку, она начала поиски. В это время мальчик, воспользовавшись моментом, подошёл к воде, а потом произошла трагедия», — сообщил собеседник информагентства.

В соцсетях появилась информация, что родные ребенка были пьяны, а мать и вовсе уснула на берегу. Источник «Башинформа» заявил, что на берегу взрослые жарили шашлыки, но чтобы кто-то был сильно пьян, такой информации нет.