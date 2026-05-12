Малолетнего ребенка нашли мертвым в реке в Башкирии

В Дуванском районе Башкирии нашли мертвым малолетнего ребенка. Информацию агентству «Башинформ» подтвердили в Следственном комитете РБ.
Известно, что вечером 11 мая ребенок находился в лесу вместе с мамой в компании других взрослых и детей. В какой-то момент малыш остался без присмотра и пропал. По предварительным данным, ребенок дошел до берега реки и упал в воду.
«В ходе организованных поисков тело ребенка без видимых телесных повреждений было обнаружено в реке на расстоянии около 7 км от места первоначального исчезновения ниже по течению», – уточнили в Следкоме.
Назначены судебные экспертизы, допрашиваются родители, очевидцы и другие свидетели. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики.
Односельчане пишут соболезнования в социальных сетях: «Прости нас, малыш, что ничем не смогли помочь», «Царствие небесное, малыш», «Мягких облачков».
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