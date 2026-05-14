В Уфе пенсионер не дал мошенникам украсть свой миллион и слиток золота

По данным МВД по РБ, всё началось с сообщения в мессенджере о проверке счётчика. Затем пенсионеру позвонили «из банка» и «из полиции», заявив, что с его счёта якобы переводят деньги за границу. Испугавшись, пожилой человек снял все накопления — более 3 миллионов рублей, купил золотой слиток на 2 миллиона и снял ещё 600 тысяч в другом банке. Всё это время мошенники были с ним на связи.

Когда пришло время отдавать слиток, мужчина задумался. Мошенники начали угрожать, но пенсионер уже не поверил им и отключил телефон. На следующий день он пошёл в полицию, где возбудили уголовное дело.

Ранее в Уфе перед судом предстанут «цифровые курьеры».