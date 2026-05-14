В Уфе локализовали пожар в строящемся кампусе

В Уфе спасатели оперативно локализовали пожар на стройплощадке второй очереди кампуса. Пострадавших нет. По данным МЧС Башкирии, горел мусор на первом этаже. Тушение продолжается.
«На месте работает дознаватель МЧС России, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар в строящемся здании на улице Заки Валиди начался около часа назад. На место оперативно прибыли все необходимые службы. Клубы черного дыма было видно издалека.
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