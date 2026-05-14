В Уфе грабительницу с «гранатой» отправили в колонию

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, в июле 2025 года 27-летняя уфимка, действуя в составе группы, совершила два нападения в центре города. Она выполняла роль непосредственного исполнителя.

Сначала напала на сотрудника микрокредитной компании. Угрожая муляжом гранаты, злоумышленница похитила из кассы более 5000 рублей. Вскоре после этого она попыталась ограбить ломбард по той же схеме, но была задержана сотрудниками полиции прямо на месте преступления.

Суд признал женщину виновной по двум эпизодам разбоя. Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе перед судом предстанут «цифровые курьеры».