В Башкирии с начала года продолжаются поиски 51-летнего уфимца

Житель Уфы Ирек Ягудин пропал без вести в январе 2026 года, информирует поисковый отряд «БаРС». Приметы 51-летнего мужчины — рост 160 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и серые глаза.
Любую информацию о его возможном местонахождении просят сообщать на горячую линию +7-937-3-102-112 или 112.
Ранее малолетнего ребенка нашли мертвым в реке в Башкирии.
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