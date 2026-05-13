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06:57 (UTC+5), 13 Мая 2026

Депутата горсовета Уфы выпустили из СИЗО

Суд «смягчил» меру пресечения.

Фото: СУ СКР по РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения депутату горсовета Александру Дегтеву на запрет определенных действий. Его выпустили из следственного изолятора. Об этом «Башинформу» сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Напомним, в апреле суд постановил отправить его в СИЗО до 20 мая, затем Верховный суд Башкирии сократил срок ареста на три дня.

По версии следствия, депутат, будучи руководителем коммерческой организации, обвиняется в хищении средств АО «Башспирт». Ему предъявили обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей «присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, с 2020 года по 2025 год обвиняемый, действуя в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО «Башспирт», обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного для госхолдинга договора аренды объекта недвижимости. Сделка заключалась без проведения обязательных конкурсных процедур и оценки рыночной стоимости. Так, через подконтрольную обвиняемому структуру бюджету республики был причинен совокупный ущерб на более чем 257 млн рублей.

По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены еще пятеро граждан, в том числе два бывших директора акционерного общества.

Между тем Александр Дегтев свою вину не признает, а его адвокаты настаивают: Арбитражный суд признал сделку с «Башспиртом» законной, уголовное преследование строится на объективном вменении. Защита обвиняемого заявила, что в деле отсутствует не только доказательная база, но и само событие преступления.

Добавим, что по данным официального сайта горсовета, Дегтев является директором ООО «Управляющая компания «Целевой капитал». Компания специализируется на управлении недвижимым имуществом.

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