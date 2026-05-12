Юный водитель спровоцировал погоню в Уфе

Около 11 часов вечера на «ВАЗ-21150» молодой человек начал скрываться от преследования, но вскоре был остановлен на улице Советской села Нагаево.
Выяснилось, что за рулем находился подросток, не имеющий водительских прав и необходимого опыта вождения. Матери подростка пришлось приехать на место происшествия, где полицейские составили административный материал на сына за нарушение статей Кодекса об административных правонарушениях.
Автомобиль был помещен на спецстоянку. Теперь семье грозит привлечение к ответственности за ненадлежащий контроль за ребенком, а сами родители могут быть поставлены на профилактический учет.
Ранее в Башкирии подростки не смогли угнать чужой автомобиль.
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