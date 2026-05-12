Как в Башкирии бездомный пытался выжить за чужой счет

Преступление произошло в селе Верхнее Мамбетшино, где неизвестный проник в дом через разбитое окно и вынес имущество на 9000 рублей. Хозяйка — 64-летняя женщина, рассказала сотрудникам полиции, что обнаружила пропажу утром, когда проснулась. Оказалось, что из холодильника исчезли продукты, а из прихожей пропали зимние ботинки, куртка, биотуалет и ветровка.
Следователи установили личность подозреваемого — им оказался 47-летний мужчина родом из Оренбуржья, ранее многократно судимый. Его нашли неподалёку от места преступления, где он обустроил временное убежище. Установлено, что мужчина проживал в лесу, строя шалаши и совершая мелкие кражи ради выживания.
Задержанный признался в совершении преступления и объяснил, что украденные вещи предназначались исключительно для личного пользования. Сейчас следователи выясняют, причастен ли он к другим подобным случаям.
Ранее жителя Башкирии осудили за изготовление и хранение взрывчатки.
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