В Башкирии подросток на питбайке сбил девочку

В Благовещенске поздним вечером подросток катался на питбайке и сбил младшеклассницу. С ушибом ноги и переломом руки пострадавшую увезли в больницу. О ЧП сообщила глава района Анна Карабанова, отметив, что случаи, когда родителей штрафуют за то, что их сыновья раскатывают на мини-мотоциклах, в городе и районе происходят еженедельно.
«Часто родители говорят, что на питбайк права не нужны, что это спортинвентарь. Да, это верно. Но на питбайке нельзя передвигаться по городу, это не мотоцикл и не мопед. Питбайк должен применяться только на специально оборудованных площадках, а не на дорогах общего пользования. Часто такая техника покупается мальчикам в качестве подарка, не задумываясь, что управление двухколесным транспортом без права управления — это тоже административное правонарушение, а значит основание для постановки на учет как в полицию, так и в комиссию», — прокомментировала Анна Карабанова.
За управление мототехникой без водительского удостоверения на несовершеннолетних налагается штраф в размере 5-15 тыс. руб., а на родителей, которые купили и передали её несовершеннолетнему без прав, может быть наложен штраф в 30 тыс. руб. Если родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, их могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. руб. Подростков же поставят на учёт в МВД и на внутришкольный учёт.
Только сегодня автоинспекторы остановили подростков на мини-мотоциклах в Сибае и в Уфе на улице Малой Тихорецкой.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.