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12:34 (UTC+5), 11 Мая 2026

В Башкирии подросток на питбайке сбил девочку

Фото: ГАИ Башкирии | архивное фото
Элина Ахметова

В Благовещенске поздним вечером подросток катался на питбайке и сбил младшеклассницу. С ушибом ноги и переломом руки  пострадавшую увезли в больницу. О ЧП сообщила глава района Анна Карабанова, отметив, что случаи, когда родителей штрафуют за то, что их сыновья раскатывают на мини-мотоциклах, в городе и районе происходят еженедельно.

«Часто родители говорят, что на питбайк права не нужны, что это спортинвентарь. Да, это верно. Но на питбайке нельзя передвигаться по городу, это не мотоцикл и не мопед. Питбайк должен применяться только на специально оборудованных площадках, а не на дорогах общего пользования. Часто такая техника покупается мальчикам в качестве подарка, не задумываясь, что управление двухколесным транспортом без права управления — это тоже административное правонарушение, а значит основание для постановки на учет как в полицию, так и в комиссию», — прокомментировала Анна Карабанова.

За управление мототехникой без водительского удостоверения на несовершеннолетних налагается штраф в размере 5-15 тыс. руб., а на родителей, которые купили и передали её несовершеннолетнему без прав, может быть наложен штраф в 30 тыс. руб. Если родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, их могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. руб. Подростков же поставят на учёт в МВД и на внутришкольный учёт.

Только сегодня автоинспекторы остановили подростков на мини-мотоциклах в Сибае и в Уфе на улице Малой Тихорецкой.

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