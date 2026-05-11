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08:16 (UTC+5), 11 Мая 2026

В Сибае инспекторы задержали школьника на кроссовом мотоцикле

Проводится административное разбирательство.

Фото: скриншот видео | ГАИ Башкирии
Альфия Аглиуллина

Накануне сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Мототехника» остановили несовершеннолетнего водителя, который передвигался по улице Горького в Сибае на кроссовом мотоцикле. Как сообщили в ведомстве, при попытке законного требования остановиться подросток только прибавил скорость, однако вскоре съехал с дороги и застрял в канаве.

За рулём оказался учащийся без водительского удостоверения. В присутствии законного представителя юноша был отстранён от управления. Мототранспорт помещён на специализированную стоянку.

Для оформления процессуальных документов на родителей школьника на место происшествия приглашён сотрудник отдела по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Башкортостана напоминает: управление транспортом без прав недопустимо, а ответственность за безопасность несовершеннолетних несут их родители.

Ранее подросток из Башкирии остался без прав ещё до их получения.

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