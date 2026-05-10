Следком Башкирии возбудил уголовное дело на мать детей-«маугли»

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела сразу по двум статьям после истории о детях-«маугли», которые живут с матерью-алкоголичкой.

Напомним, пятеро детей от 3 до 14 лет жили в антисанитарных условиях. Мама регулярно выпивала, расходует детские пособия на личные нужды, не покупала еду и одежду. А ее собутыльники поднимали на детей руку.

Следком обратил внимание и на бездействие сотрудников органов опеки и попечительства, которые при посещении семьи не приняли мер к защите прав детей, несмотря на очевидные признаки их неблагополучия.

Уголовные дела возбуждены по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям матери, а также полноте и своевременности исполнения своих обязанностей сотрудниками органов системы профилактики», – говорится в официальном сообщении СК Башкирии.

Детей изъяли из семьи и пока поместили в соцприют.