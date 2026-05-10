В Уфе прокуратура забрала пятерых детей у матери-алкоголички

В Орджоникидзевском районе у многодетной мамы изъяли детей. Их временно поместили в соцприют, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее телеграм-канал «Честный репортаж» публиковал историю этой семьи. В материале говорится, что пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет не получают надлежащий уход и воспитание, проживают в антисанитарных условиях, их мать злоупотребляет спиртными напитками. Ее собутыльники нередко избивают детей, утверждают очевидцы. После публикации информации в СМИ надзорное ведомство проверило семью.

Теперь прокуратуре предстоит провести проверку и дать оценку работы социальных служб и органов опеки, которые своевременно не отреагировали на семью, находившуюся в социально опасном положении.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», – говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Ранее «Башинформ» публиковал информацию о другой неблагополучной семье, в которой была девочка-«маугли». У ребенка не было документов, она не ходила в школу и была предоставлена сама себе.