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27 Марта , 10:29

В Уфе арестовали бывшего помощника прокурора

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Бывшего помощника прокурора Калининского района Уфы поместили в СИЗО на два месяца — до 25 мая. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, он обвиняется по статье «реабилитация нацизма».

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина, используя интернет, в своем статусе в WhatsApp разместил пост с фотоизображением военных преступников нацистской Германии во время судебного процесса, проходившего в 1945–1946 годах в Нюрнберге. Под фото был размещен комментарий, в котором оправдывались деяния военных преступников фашистской Германии и стран гитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

Ранее в Уфе задержали депутата и руководителя строительной компании.

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