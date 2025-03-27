В Уфе арестовали бывшего помощника прокурора

Бывшего помощника прокурора Калининского района Уфы поместили в СИЗО на два месяца — до 25 мая. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, он обвиняется по статье «реабилитация нацизма».

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина, используя интернет, в своем статусе в WhatsApp разместил пост с фотоизображением военных преступников нацистской Германии во время судебного процесса, проходившего в 1945–1946 годах в Нюрнберге. Под фото был размещен комментарий, в котором оправдывались деяния военных преступников фашистской Германии и стран гитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

Ранее в Уфе задержали депутата и руководителя строительной компании.