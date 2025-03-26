В Уфе задержали депутата и руководителя строительной компании

Оперативники УФСБ по Башкирии задержали депутата горсовета Уфы и гендиректора ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой». 57-летний мужчина подозревается в даче взятки чиновнику госжилстройнадзора. По данным следствия, в сентябре 2024 года он передал начальнику отдела госкомитета 50 тыс. рублей за ускорение выдачи документа, нужного для ввода в эксплуатацию дома, построенного в Ленинском районе Уфы.

На основе материалов УФСБ по РБ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело и предъявил обвинение. Как сообщили в Следкоме, сейчас следователь решает вопрос о мере пресечения.

Ранее УФСБ задержало представителей четырёх строительных компаний, передавших взятки сотрудникам госжилстройнадзора, отметили в пресс-службе управления.

Как ранее сообщал «Башинформ», чиновникам госкомитета предъявили обвинение в получении взятки.