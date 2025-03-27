Уроженке Башкирии удалось выжить в трагедии на египетском курорте

Уроженке Башкирии – педиатру Урусской райбольницы Кристине Валиуллиной удалось выжить в крушении батискафа в Красном море. Как сообщает SHOT, власти Египта в спешке перепутали имена погибших. На самом деле 38-летняя Кристина жива, две её дочери – тоже. В числе погибших всё так же числится её муж – 41-летний анестезиолог–реаниматолог Равиль Валиуллин.

Как сообщал Башинформ, на прогулку на батискафе «Синдбад» утром 27 марта отправились 45 туристов, в основном россияне. Судно затонуло в 10 часов в 1 километре от берега. Большая часть находившихся на борту спасена.