Среди погибших в батискафе в Хургаде была уроженка Башкирии

Количество погибших при катастрофе с батискафом на египетском курорте Хургада увеличилось до шести человек, среди них один ребёнок. Ранее сообщалось, что опознаны трое погибших: Евгения Нестерюк и Кристина и Равиль Валиуллины.

Как выяснилось, супруги Валиуллины — медики из татарстанского посёлка Уруссу. 38-летняя педиатр Кристина — уроженка Бураевского района Башкирии. Она окончила Ижевскую медакадемию и прошла курсы повышения квалификации в БГМУ. Её 41-летний супруг Равиль — анестезиолог-реаниматолог. Вместе с ними были две дочери — сообщается, что дети живы.

На прогулку на батискафе «Синдбад» утром 27 марта отправились 45 туристов, в основном россияне. Судно затонуло в 10 часов в 1 километре от берега. Большая часть находившихся на борту спасена. Причина катастрофы пока не называется.