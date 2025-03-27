Двое уфимцев признались в махинациях с налогами на 1,5 млн рублей

Двое жителей Уфы предстанут перед судом за мошенничество с налогами на сумму более 1,5 млн рублей. По версии следствия, мужчины, являясь руководителями двух организаций, представили в налоговый орган документы, содержащие подложные сведения о договорных отношениях между юрлицами по поставке товарно-материальных ценностей.

На основании поддельных данных на расчетный счет одной из фирм было перечислено свыше 1,5 млн рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость, часть которых переведена мнимому контрагенту. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.



Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

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