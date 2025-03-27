В Башкирии обсудили вопросы безопасности в майские праздники

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 марта провёл заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба. Участники обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности в период майских праздников. По словам руководителя региона, праздничные мероприятия в мае посетит большое количество жителей республики, особенно посвящённые празднованию 80-летия Победы, в частности, торжественный парад в Уфе.

«Мы должны проявить максимальную концентрацию и мобилизованность, обеспечить полный контроль за ситуацией в местах пребывания людей», — заявил Радий Хабиров.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан уже разработаны управленческие решения, а также создан оперативный штаб. Об этом доложил врио министра внутренних дел по республике Артур Сайфуллин.

Представители ведомств рассмотрели меры по усилению антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры, определили порядок межведомственного взаимодействия в период майских праздников, а также ключевые направления работы правоохранительных органов, оперативных и аварийных служб.

Глава Башкирии подчеркнул, что все силы и средства должны быть готовы к реагированию на риски терактов, угрозы общественному порядку в любой точке республики.