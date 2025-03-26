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26 Марта , 14:57

В Башкирии школьник по указке аферистов забрал у бабушки 150 тысяч рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

15-летний школьник забрал 150 тысяч рублей у пенсионерки по указанию мошенников в Белебеевском районе Башкирии. Подросток в мессенджере указал, что ищет работу для себя, а через некоторое время в личные сообщения ему написал наниматель. Восьмикласснику предложили забрать деньги, якобы у клиента их фирмы, и отправить на счет компании. За это он должен был получить небольшой процент от суммы. Парень охотно согласился на быстрый заработок и не стал вдаваться в подробности. В скором времени ему отправили адрес, откуда необходимо забрать наличность. На пороге квартиры его встретила 78-летняя местная жительница. Обеспокоенная пенсионерка без лишних слов отдала 150 тысяч рублей, и школьник ушел домой ждать дальнейших указаний.

Позже бабушка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что неизвестные сообщили о ДТП, совершенном по вине ее родственницы. Деньги нужны были якобы на лечение пострадавших и чтобы не возбуждалось уголовное дело. Буквально через несколько минут после сообщения о мошенничестве в отдел полиции пришел и подросток в сопровождении своей матери. Как оказалось, крупную сумму у школьника заметили дома, а разобравшись в ситуации, тут же пришли в полицию.

По словам школьника, он не осознавал, что совершает преступление, а подробностей ему никто не сообщал. К счастью, перевести деньги нанимателям он не успел. Наличность вернулась к пенсионерке. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Со всеми участниками проведены профилактические беседы, отметили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Башкирии школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании.

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