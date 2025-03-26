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26 Марта , 11:26

В Башкирии школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в заведомо ложном сообщении. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в службу «112» позвонил неизвестный с угрозой совершить преступление в одной из городских школ. На место выехали сотрудники полиции, взяв с собой служебно-розыскных собак. Они обследовали помещения и прилегающую территорию образовательного учреждения — ничего не нашли.

Звонившего установили и задержали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Им оказался 15-летний ученик этой же школы.

По предварительным данным, во время контрольной работы телефоны учащихся были собраны на первой парте. Один из школьников решил помочь своему приятелю и передать ему мобильное устройство. Телефон, не добравшись до хозяина, оказался у подозреваемого, который и совершил звонок в службу «112», сделав ложное заявление.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок по уголовной статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, а также штрафные санкции до 1 миллиона рублей, ответственность наступает с 14 лет.

Автор:Дарья Субботина
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