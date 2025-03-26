В Башкирии нетрезвый мужчина бросался под колеса автомобилей

Нетрезвый мужчина бросался под колеса автомобилей. Об этом стало известно сотрудникам ГАИ благодаря чат-боту ведомства. Всё произошло накануне вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе. Неравнодушный гражданин сообщил о том, что на оживлённой автодороге пьяный мужчина бросается под колёса автомобилей.

Мужчину быстро удалось найти: он стоял посередине проезжий части, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться, но те задержали его. Мужчину в сильном опьянении забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тем самым удалось избежать трагедии на дороге, отметили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Ранее в Уфе любитель выпить за рулем лишился внедорожника в 4,5 млн рублей.