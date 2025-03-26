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26 Марта , 10:37

В Уфе любитель выпить за рулем лишился внедорожника в 4,5 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Любитель выпить за рулем лишился внедорожника стоимостью свыше 4,5 млн рублей. Дёмский районный суд назначил уфимцу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами, на 2 года и конфисковал дорогостоящую иномарку в доход государства.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2024 года мужчина управлял «Джили Монджаро» и был задержан сотрудниками ГАИ, которые зафиксировали факт нахождения водителя в нетрезвом виде. Ранее правонарушитель уже привлекался к административной ответственности за то, что отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Подсудимый признал свою вину.

Ранее в Уфе за сутки зарегистрировали 39 ДТП.

Автор:Дарья Субботина
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