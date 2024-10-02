Жительницу Москвы задержали в Уфе при передаче взятки в 2,5 млн рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы по статье «дача взятки в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре прошлого года женщина, поставленная на учет в качестве кандидата в усыновители, неоднократно сообщала сотруднице управления опеки и попечительства администрации Уфы о готовности передать взятку за незаконные действия, связанные с оказанием содействия в усыновлении конкретного ребенка при отсутствии правовых оснований.

«Женщина, желая усыновить конкретного ребенка из Уфы, встала на учет как кандидат в усыновители, однако администрация города уже решила передать ребенка под опеку в другую семью. Женщина неоднократно склоняла сотрудницу управления опеки и попечительства помочь изменить решение и передать ребенка ей, взамен предлагая взятку», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

О поступившем предложении должностное лицо сообщило в правоохранительные органы. Женщину задержали сотрудники УФСБ России по РБ при передаче денег в размере 2,5 млн рублей.

Обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее Следком возбудил дело против и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.