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30 Сентября , 16:16

Следком возбудил дело против и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева, передает пресс-служба СК РБ. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии ведомства, Алан Марзаев получил средства в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и содействие в заключении госконтрактов на возведение дорог.

«Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Башкирии. Расследование по уголовному делу продолжается», — прокомментировали в СК РФ.

Как информировал «Башинформ», в ходе предварительного расследования установлено, что Александр Клебанов, будучи министром транспорта и дорожного хозяйства и членом совета директоров АО «Башкиравтодор», получил взятку в размере 5 млн рублей от руководства ООО «Киви» за общее покровительство по службе. Экс-чиновник останется под домашним арестом до 7 октября.

Автор:Иван Вавилов
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