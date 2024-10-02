В Уфе мужчина устроил в квартире поножовщину с жертвами

Уфимец, находившийся в розыске почти полтора месяца, предстанет перед судом за убийство и покушение на убийство. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 26 апреля в больницу привезли 49-летнего мужчину с ножевыми ранениями. При осмотре его дома в микрорайоне Кузнецовский затон было найдено тело его знакомого — 49-летнего мужчины также с ножевыми ранениями.

По данным следствия, в гости к потерпевшему приехал его знакомый вместе с ранее незнакомым хозяину квартиры обвиняемым. После застолья с алкоголем гость, вооружившись двумя кухонными ножами, вышел на балкон, где находились мужчины, и нанес им несколько ударов. Хозяин квартиры сумел сбежать и обратиться за помощью, в результате чего ему удалось выжить. Второй потерпевший скончался на месте. Фигурант, чтобы не попасть в объективы камеры видеонаблюдения, накинул на себя имевшиеся дома вещи и скрылся, по дороге избавившись от мобильного телефона и орудий совершенного преступления.

«Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска на протяжении полутора месяцев вели активную планомерную работу по установлению местонахождения подозреваемого: были проанализированы камеры видеонаблюдения по пути следования разыскиваемого, проверен круг его общения, проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате удалось установить места, где скрывался обвиняемый. В результате он был задержан в бане на территории садового участка в одном из СНТ Дёмского района Уфы», — проинформировали в ведомстве.

После вручения копии утвержденного обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. С момента задержания он содержится под стражей.

Как информировал «Башинформ», спустя 28 лет перед судом предстанет предполагаемый убийца жителя Уфы.