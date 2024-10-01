Спустя 28 лет перед судом предстанет предполагаемый убийца жителя Уфы

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвиняется по статье 103 УК РСФСР «умышленное убийство». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в апреле 1996 года между обвиняемым и его другом, с одной стороны, и двумя мужчинами – с другой, произошел конфликт во дворе дома по улице Комсомольской в Уфе. В дальнейшем ссора переросла в драку: обвиняемый произвел выстрел из пистолета. Один из участников конфликта получил ранение, от которого скончался.

После содеянного мужчина уехал в другую страну и сменил имя, а позже вернулся в Россию и стал жить в Смоленской области, где женился и взял фамилию супруги. В 2019 году он был осужден к лишению свободы за похищение человека и разбой.

«Установить причастность обвиняемого к совершению преступления удалось в ходе проверки лиц, ранее отбывавших наказание, в том числе по антропометрическим данным. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в ведомстве.

«В 2024 году следователями и криминалистами регионального управления СК России совместно с оперативниками МВД республики вновь проанализированы материалы дела, проверены лица, осужденные к лишению свободы, в том числе по антропометрическим данным, в результате установлено сходство разыскиваемого лица с обвиняемым, который был осужден за разбойное нападение и похищение человека. Свидетели опознали в мужчине разыскиваемого лица и после предъявления собранных доказательств фигурант сознался в содеянном», — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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