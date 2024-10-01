Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
1 Октября , 16:23

Протаранивший чужие машины ревнивый житель Башкирии мстил своим девушкам

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Стерлитамаке задержали местного жителя, который за рулем своего автомобиля протаранил несколько машин и скрылся с места ДТП. Причиной случившегося стала ревность, сообщили в городском управлении МВД. Как информировал «Башинформ», поздней ночью в дежурную часть поступило несколько сообщений от местных жителей о том, что мужчина дебоширит на улице и портит чужие машины.

«Незамедлительно выехала группа немедленного реагирования и сотрудники ГАИ. Правонарушитель успел скрыться, но обронил документы. По утерянному водительскому удостоверению была установлена личность мужчины. Им оказался 47-летний местный житель. Автомобиль правонарушителя поместили на штрафстоянку. После начала оперативно-розыскных мероприятий дебошир решил самостоятельно прийти в ГАИ и обо всем рассказать», — сообщили в ведомстве.

По словам правонарушителя, он состоял в отношениях с двумя девушками, которые работали в одном салоне красоты. Узнав о том, что у них есть другие поклонники, мужчина разозлился и решил разгромить этот салон и повредить машину одной из своих возлюбленных. Сначала он разбил стекла в салоне красоты, затем на своем автомобиле протаранил машину обидчицы, задев при этом несколько чужих транспортных средств. Напоследок он попрыгал на крыше ее автомобиля, после чего скрылся.

Мужчина во всём сознался и заявил, что не раскаивается в содеянном. Правонарушитель обязался выплатить пострадавшим материальный ущерб. В отношении него составлен административный протокол по статье «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru