Протаранивший чужие машины ревнивый житель Башкирии мстил своим девушкам

В Стерлитамаке задержали местного жителя, который за рулем своего автомобиля протаранил несколько машин и скрылся с места ДТП. Причиной случившегося стала ревность, сообщили в городском управлении МВД. Как информировал «Башинформ», поздней ночью в дежурную часть поступило несколько сообщений от местных жителей о том, что мужчина дебоширит на улице и портит чужие машины.

«Незамедлительно выехала группа немедленного реагирования и сотрудники ГАИ. Правонарушитель успел скрыться, но обронил документы. По утерянному водительскому удостоверению была установлена личность мужчины. Им оказался 47-летний местный житель. Автомобиль правонарушителя поместили на штрафстоянку. После начала оперативно-розыскных мероприятий дебошир решил самостоятельно прийти в ГАИ и обо всем рассказать», — сообщили в ведомстве.

По словам правонарушителя, он состоял в отношениях с двумя девушками, которые работали в одном салоне красоты. Узнав о том, что у них есть другие поклонники, мужчина разозлился и решил разгромить этот салон и повредить машину одной из своих возлюбленных. Сначала он разбил стекла в салоне красоты, затем на своем автомобиле протаранил машину обидчицы, задев при этом несколько чужих транспортных средств. Напоследок он попрыгал на крыше ее автомобиля, после чего скрылся.

Мужчина во всём сознался и заявил, что не раскаивается в содеянном. Правонарушитель обязался выплатить пострадавшим материальный ущерб. В отношении него составлен административный протокол по статье «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».