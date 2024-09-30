В Башкирии полиция установила личность водителя, протаранившего во дворе машины

В Стерлитамаке ночью водитель за рулем машины протаранил во дворе дома припаркованный автомобиль: загнал его под шлагбаум и «подвинул» как минимум четыре транспортных средства. На этом он не остановился — забрался на крышу чужого автомобиля и стал прыгать, но неудачно — полетел головой вниз и ударился об асфальт. Когда во двор вышли местные жители, нарушитель ретировался. «Подвиги» водителя попали в объектив камеры домофона: запись оказалась в соцсетях. Интернет-пользователи предполагают, что мужчина был пьян.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МВД по РБ.

«Сообщение по факту ДТП зарегистрировано в УМВД России по Стерлитамаку. Личность правонарушителя установлена, в отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП („оставление места ДТП“). В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению его местонахождения», — сообщили в ведомстве.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии сотрудники ГАИ массово проверят водителей автобусов на нарушения ПДД.