«Кто родился в СССР»: в Башкирии мошенники обманули бабушку на 1 млн рублей

Пенсионерка из Иглинского района поверила аферистам, которые придумали новый способ обмана доверчивых граждан. Она в интернете наткнулась на всплывающую рекламу с текстом: «Кто родился в СССР». Кликнув на нее, пожилая женщина перешла на сайт, где было указано, что пенсионерам предоставляется ежемесячная государственная выплата, а для регистрации необходимо предоставить номер телефона. Как сообщает телеграм-канал «Мошки», после этого на её номер перезвонил лжесотрудник международного банка и сообщил, что положенные ей выплаты представляют внушительную сумму и находятся на едином счёте за границей.

Под предлогами оформления заявки на выплаты, установки лицензионного приложения, оплаты налогов и таможенных сборов жертва перевела мошенникам более 1 миллиона заёмных рублей.

«Сообщите знакомым пенсионерам, что для получения каких-либо выплат никому и никогда нельзя переводить деньги!» — предупредили граждан.

Ранее уфимец хотел получить интим-услуги, но попался на уловку мошенника.