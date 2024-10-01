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1 Октября , 14:40

Уфимец хотел получить интим-услуги, но попался на уловку мошенника

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Башкирии сотрудники управления уголовного розыска и отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Казани разыскиваемого по обвинению в мошенничестве 27-летнего жителя Самарской области.

По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию Уфы поступило заявление от 25-летнего местного жителя о мошенничестве под видом оказания интим-услуг. По словам заявителя, в один из вечеров он зарегистрировался на тематическом сайте. Не выбрав подходящую кандидатуру, он оставил свою затею. Через некоторое время мужчине поступил звонок якобы от менеджера по предоставлению услуг. Звонивший сообщил, что из-за посещения клиентом сайта в системе произошел сбой. Для того чтобы «мирно решить проблему», собеседник убедил уфимца перевести сумму в размере 37 тысяч рублей. Горожанин выполнил указания афериста. Однако когда злоумышленник стал требовать последующие переводы, потерпевший осознал, что попался в сети мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники полиции установили, что к мошенничеству может быть причастен  27-летний житель Самарской области. Местонахождение подозреваемого было установлено в Казани, там его и задержали. Была выявлена его причастность к факту вымогательства в отношении другого жителя Уфы. Ущерб потерпевшему составил 34 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство».

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории республики.

Автор:Дарья Субботина
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