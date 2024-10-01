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1 Октября , 12:44

Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 12 миллионов рублей

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 32 сообщения о мошенничестве.

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

По данным пресс-службы МВД по РБ, в отдел полиции № 8 по Уфе обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на протяжении недели его обманывали мошенники, представляющиеся сотрудниками госуслуг и банка. Злоумышленники под предлогом завладения личными данными уфимца убедили его оформить кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет». Доверившись «специалистам», мужчина взял в кредит более 3,5 миллиона рублей — и перевел на счета аферистов.

«Никогда не переводите деньги незнакомым лицам. Если вам по телефону говорят о необходимости совершения переводов на неизвестные счета для сохранения ваших средств, будьте уверены — это мошенники. Прекратите разговор и не поддавайтесь на сомнительные предложения. Помните, что мошенники могут использовать поддельные номера при звонках. Защитите себя и ваши финансы, будьте осторожны и трезво оценивайте общение с незнакомыми людьми, чтобы избежать финансовых мошенничеств», — призвали граждан в МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что в Уфе банк смог предотвратить перевод денег мошенникам.

Автор:Дарья Субботина
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