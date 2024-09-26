В Уфе банк смог предотвратить перевод денег мошенникам

В начале августа 47-летний житель Уфы получил звонок с неизвестного номера. Представившись сотрудником известного банка, звонивший предложил открыть брокерский счет на специальной платформе для заработка. Мужчина согласился и перечислил около 5 тысяч рублей по указанным реквизитам. В течение недели он обучался заработку на платформе и затем ему было предложено внести более крупную сумму.

Переведя 55 тысяч рублей на "брокерский" счет, деньги моментально отобразились на его виртуальном кошельке. Тогда злоумышленники решили повышать ставки и предложили мужчине положить еще более крупную сумму, а также заключить специальный договор. Сначала уфимец отказался, но аферисты настойчиво звонили, внушая, что для этих целей легко оформить кредит.

Потерпевший отправился в банк, взял кредит и внес нужную сумму на свою карту. При попытке перевести деньги злоумышленникам, банк отклонил операцию. Мужчина обратился в ближайшее отделение для разблокировки перевода, однако финансовые сотрудники вовремя вызвали полицию и объяснили мужчине, что тот попал в лапы мошенников.