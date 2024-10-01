Жителей Башкирии напугал вооруженный ножом мужчина

В Нефтекамске на Комсомольском проспекте очевидцы сняли на видео, как по улице идет полуобнаженный мужчина с ножом в руке. Отмечается, что он якобы преследовал подростков. Запись попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди интернет-пользователей, которые обеспокоились ситуацией с разгуливающим по улицам города вооруженным человеком.

Между тем «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ пояснили, что сообщение о мужчине поступило в полицию 28 сентября. Стражи порядка выехали на место, где его видели, но там уже никого не было. Полицейские проводят проверку.

Ранее «Башинформ» сообщал, что протаранивший чужие машины ревнивый житель Башкирии мстил своим девушкам.