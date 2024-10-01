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1 Октября , 11:55

Житель Башкирии обвиняется в нападении на полицейского в аэропорту

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Следственные органы Центрального МСУТ СК России завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Башкирии в совершении преступления по статье «применение насилия в отношении представителя власти». По данным ведомства, в июле 2024 года ночью в здании аэропорта Уфы сотрудник транспортной полиции задержал нетрезвого мужчину. Когда он вел его в комнату полиции, мужчина, выражая недовольство законными действиями представителя власти, оказал сопротивление и применил в отношении стража порядка насилие, не опасное для жизни и здоровья. Противоправные действия задержанного повлекли угрозу общественной безопасности и были незамедлительно пресечены.

Следователи СК на транспорте собрали необходимые доказательства и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в аэропорту «Уфа» в терминале 1 установят эскалатор на спуск.

Автор:Дарья Субботина
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