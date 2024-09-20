В аэропорту «Уфа» в терминале 1 установят эскалатор на спуск

В уфимском аэропорту в рамках модернизации планируют установить эскалатор. Работы по установке нового механизма на спуск в терминале 1 начнут 23 сентября и завершат 29 ноября 2024 года.

«На этот период для подъёма на 2 этаж к зоне предполетного досмотра и ожидания вылета просим пользоваться лестницами или лифтом, расположенными напротив зала регистрации № 2. По пути движения пассажиров на первом этаже терминала будут установлены навигационные указатели», — предупредили пассажиров в пресс-службе авиаузла.