В Уфе экс-сотрудник ЦОБ «поставил на счетчик» уличного продавца

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «получение взятки». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2020 года мужчина, являясь старшим инспектором МКУ «Центр общественной безопасности», выявил факт продажи фруктов и овощей в непредусмотренном для этого месте по улице Ферина. Чтобы не составлять административный протокол на женщину-продавца по статье «осуществление, организация уличной торговли в неустановленных местах», обвиняемый потребовал систематически перечислять деньги на счет начальника отдела учреждения через ее знакомого, который ранее таким образом избежал предусмотренной ответственности за подобное деяние. Всего за 2020–2021 годы должностные лица получили взятку — 45 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на пять лет.

В отношении руководителя подразделения организации и посредника уголовные дела расследуются, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее Следком возбудил дело против и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.