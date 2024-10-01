В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Жительница города Октябрьского, ставшая жертвой мошеннической схемы, обратилась в полицию после того, как потеряла практически 2 миллиона рублей. В сентябре 76-летняя женщина получила сообщение в мессенджере от якобы директора школы, в которой она работает. «Директор» утверждал, что по документам женщина получала выплаты, которые фактически попадали к другим лицам. Вечером ей позвонил мужчина, выдавший себя за «куратора ФСБ», и предупредил о похищении денег с её счета для финансирования терроризма.

Для защиты средств женщине предложили совершить перевод на специальные «безопасные счета». Следуя инструкциям злоумышленников, она посетила банк, сняла свыше 800 тысяч рублей. Далее, после звонка с неизвестного номера, она совершила перевод на сумму 790 000 рублей по указаниям мошенника. Пенсионерка не сохранила чеки и не знала точно, куда ушли её деньги.

Вскоре ей снова позвонил «работник» Центробанка, заявив, что у женщины остались деньги на другом счете, который также нужно обезопасить путем перевода на специальный счет. Доверившись мошенникам, пенсионерка осуществила переводы на неизвестный счёт на сумму более 900 тысяч рублей. В итоге преступники смогли выманить у неё почти 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что в Уфе банк смог предотвратить перевод денег мошенникам.