В Башкирии мужчина попал под поезд

В Башкирии следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. Проводится доследственная проверка по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», проинформировали в Центральном МСУТ СК России.

По предварительным данным, днем 1 октября около железнодорожной станции Черниковская Куйбышевской железной дороги железнодорожным составом был смертельно травмирован мужчина. Машинисту предотвратить наезд не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался.

Ранее жителей Башкирии напугал вооруженный ножом мужчина.