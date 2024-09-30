В Уфе в попутном ДТП пострадали женщина с двумя детьми и водитель

На автодороге Уфа – Оренбург днем 28 сентября произошло столкновение двух машин. Как сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в направлении улицы Рубежной и не смог своевременно отреагировать на остановку «Дэу Нексии» перед ним, влетев в иномарку.

В ДТП пострадали водитель автомобиля «Шкода», а также три пассажира автомобиля «Дэу»: 36-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Пострадавших госпитализировали.

По данному факту начато административное расследование, пояснили в ведомстве.

Ранее в Башкирии во встречном ДТП погибли двое водителей.