Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
30 Сентября , 09:30

В Башкирии буйный пассажир пытался выпрыгнуть из движущегося поезда

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Чишминский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины по статье «хулиганство». Как сообщили в пресс-службе инстанции, в мае этого года пьяный пассажир плацкартного вагона поезда Дербент – Тюмень во время следования по перегону Давлеканово – Чишмы Куйбышевской железной дороги устроил дебош.

Он стал умышленно нарушать общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу в лице пассажиров и членов поездной бригады. Мужчина их грубо нецензурно обругал, показывая свою вседозволенность и безнаказанность, пытался выйти на ходу поезда и требовал выпустить его из вагона, агрессивно реагируя на замечания о прекращении хулиганских действий. После чего прошел в другой вагон, где в нерабочем тамбуре сорвал стоп-кран: произошло экстренное торможение поезда. Кроме того, он разбил стекло двери в рабочем тамбуре.

Начальник поезда, перед прибытием на станцию Чишмы-Восточные в границах Чишминского района, для всеобщей безопасности принял решение ограничить передвижение дебошира: его связали при помощи пластиковых стяжек и скотча. Затем мужчину передали сотрудникам полиции, дело дошло до суда.

Дебошира признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства.

Ранее в Башкирии дети похитили у знакомой драгоценности.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru