В Башкирии буйный пассажир пытался выпрыгнуть из движущегося поезда

Чишминский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины по статье «хулиганство». Как сообщили в пресс-службе инстанции, в мае этого года пьяный пассажир плацкартного вагона поезда Дербент – Тюмень во время следования по перегону Давлеканово – Чишмы Куйбышевской железной дороги устроил дебош.

Он стал умышленно нарушать общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу в лице пассажиров и членов поездной бригады. Мужчина их грубо нецензурно обругал, показывая свою вседозволенность и безнаказанность, пытался выйти на ходу поезда и требовал выпустить его из вагона, агрессивно реагируя на замечания о прекращении хулиганских действий. После чего прошел в другой вагон, где в нерабочем тамбуре сорвал стоп-кран: произошло экстренное торможение поезда. Кроме того, он разбил стекло двери в рабочем тамбуре.

Начальник поезда, перед прибытием на станцию Чишмы-Восточные в границах Чишминского района, для всеобщей безопасности принял решение ограничить передвижение дебошира: его связали при помощи пластиковых стяжек и скотча. Затем мужчину передали сотрудникам полиции, дело дошло до суда.

Дебошира признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства.

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