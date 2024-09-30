В Башкирии дети похитили у знакомой драгоценности

В Башкирии двое детей похитили у знакомой драгоценности. Как сообщается на сайте Благовещенского районного суда, несовершеннолетний отвлекал женщину, а его малолетний сообщник в это время в зале нашел в тумбочке шкатулку с драгоценностями. Он похитил золотые кольцо, печатку с черным камнем, цепочку. Мальчик постарше сдал их в ломбард, деньгами распорядился по своему усмотрению. Оставшиеся похищенные изделия: золотые серьги, крестик, браслет — мальчик помладше потерял. На момент кражи последний не достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Своими противоправными действиями его сообщник причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 77 897 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

«Постановлением Благовещенского районного суда уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в краже, прекращено с применением принудительной меры воспитательного воздействия в виде предупреждения о недопустимости совершения преступлений; ограничения досуга и установления особого требования к поведению несовершеннолетнего — обязать не находиться вне дома законного представителя и вне общежития с 23.00 до 07.00», — говорится в решении суда.