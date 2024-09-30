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30 Сентября , 11:08

Полицейский не дал жительнице Башкирии продать квартиру из-за аферистов

МВД Медиа
Фото:МВД Медиа

Как сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа», бдительным правоохранителем оказался начальник подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Кармаскалинскому району Ришат Сайфуллин. К нему за получением справки, необходимой для сделки с недвижимостью, обратилась 59-летняя местная жительница. Беседуя с посетительницей, полицейский заметил беспокойство и подавленность женщины, а позже выяснил, что она уже несколько дней находится под давлением мошенников.

Оказалось, что сначала с ней связались лжесотрудники Пенсионного фонда, которые обманом выманили её данные для входа в личный кабинет госуслуг. Затем женщине позвонил якобы работник банка, который убедил обналичить имеющиеся суммы, взять кредит и все деньги отправить на «безопасный счёт». Поверив аферистам, потерпевшая оформила заём на 395 тысяч рублей и, добавив к ним личные накопления, перевела на счет мошенников. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Однако на этом злоумышленники не остановились и заставили её продать квартиру, которую также якобы могут отобрать мнимые недоброжелатели.

Женщина пришла в полицию, чтобы оформить справку, необходимую для продажи жилья. Стражи правопорядка, усомнившись в законности операции, провели проверку, выяснили, что в отношении гражданки совершаются мошеннические действия, и отговорили продавать имущество. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Уфе банк смог предотвратить перевод денег мошенникам.

Видео:МВД Медиа
Автор:Дарья Субботина
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