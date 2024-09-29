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29 Сентября , 22:18

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении пенсионера подростками в Башкирии

соцсети
Фото:соцсети

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения пенсионера в городе Октябрьском.

«В социальных медиа размещена видеозапись, на которой группа молодых людей во дворе многоквартирного дома избивает пожилого мужчину. После вмешательства проходившей мимо женщины нападавшие скрылись с места происшествия», — сообщили в федеральном ведомстве.

Следственные органы СК России по РБ по данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве группой лиц с применением насилия.

Как информировал «Башинформ», ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту, взяла на контроль прокуратура города Октябрьского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее сообщалось, что полицейским Башкирии удалось установить подростков из видео с избиением пожилого.

Автор:Дарья Субботина
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