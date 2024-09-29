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29 Сентября , 13:07

Полицейским Башкирии удалось установить подростков из видео с избиением пожилого

скрин видео
Фото:скрин видео

В городе Октябрьском в 35-м микрорайоне во дворе дома поздно вечером толпа подростков напала на пенсионера. Видео произошедшего очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как группа парней накинулась на мужчину, нанося удары руками и ногами. Даже когда беззащитный слепой пенсионер перевалился через забор, они не прекратили и продолжили его избивать. Остановить массовое избиение удалось только благодаря женщине, которая и спугнула злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по факту случившегося проводится проверка.

«Сообщение зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет. Часть лиц, которые фигурируют на видеозаписи, установлены и опрошены, потерпевший в данный момент устанавливается,  с заявлением не обращался, проверка продолжается», — прокомментировали «Башинформу» в ведомстве.

Видео:телеграм-канал Моя Уфа
Автор:Альфия Аглиуллина
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