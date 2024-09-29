Полицейским Башкирии удалось установить подростков из видео с избиением пожилого

В городе Октябрьском в 35-м микрорайоне во дворе дома поздно вечером толпа подростков напала на пенсионера. Видео произошедшего очевидцы опубликовали в соцсетях.



На кадрах видно, как группа парней накинулась на мужчину, нанося удары руками и ногами. Даже когда беззащитный слепой пенсионер перевалился через забор, они не прекратили и продолжили его избивать. Остановить массовое избиение удалось только благодаря женщине, которая и спугнула злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по факту случившегося проводится проверка.

«Сообщение зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет. Часть лиц, которые фигурируют на видеозаписи, установлены и опрошены, потерпевший в данный момент устанавливается, с заявлением не обращался, проверка продолжается», — прокомментировали «Башинформу» в ведомстве.