В Башкирии завели уголовное дело по поводу избиения подростками пожилого мужчины

В городе Октябрьском по сообщению об избиении пожилого мужчины компанией подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.



По информации пресс-службы Следственного комитета России по РБ, в ходе мониторинга медиапространства выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину. В конфликт вмешивается проходившая мимо женщина, после чего нападавшие скрываются с места происшествия.



«По данному факту следственным отделом по городу Октябрьскому СКР по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении ведомства.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий с целью установления пострадавшего мужчины и лиц, причастных к нападению, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту, взяла на контроль прокуратура города Октябрьского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее сообщалось, что полицейским Башкирии удалось установить подростков из видео с избиением пожилого.