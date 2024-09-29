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29 Сентября , 15:19

В Башкирии завели уголовное дело по поводу избиения подростками пожилого мужчины

В городе Октябрьском по сообщению об избиении пожилого мужчины компанией подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По информации пресс-службы Следственного комитета России по РБ, в ходе мониторинга медиапространства выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину. В конфликт вмешивается проходившая мимо женщина, после чего нападавшие скрываются с места происшествия.

«По данному факту следственным отделом по городу Октябрьскому СКР по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий с целью установления пострадавшего мужчины и лиц, причастных к нападению, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту, взяла на контроль прокуратура города Октябрьского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее сообщалось, что полицейским Башкирии удалось установить подростков из видео с избиением пожилого.

Автор:Альфия Аглиуллина
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