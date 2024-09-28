Стало известно о состоянии столкнувшегося с автобусом водителя в Башкирии

Госпитализированный после столкновения с автобусом 31-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.

Напомним, ДТП произошло в Уфимском районе сегодня в полдень на 4 километре трассы Уфа—Чишмы. По данным ГАИ, «Нексиа» при выезде на главную дорогу не уступила пассажирскому ПАЗу. Как объяснил водитель автобуса, он ехал на техобслуживание без пассажиров.

«До прибытия спасателей помощь пострадавшему в ДТП оказали очевидцы. Спасатели ГК РБ по ЧС оперативно отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание автомобиля и обезопасить окружающих», — прокомментировали в ведомстве.